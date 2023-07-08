Волки загрызли пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

Труп животного был обнаружен в пятницу супругом председателя Еврокомиссии. Он был найден на пастбище в Нижней Саксонии, Германия.
"Вся семья очень расстроена этой новостью", — прокомментировала происшествие Урсула фон дер Ляйен для газеты Bild.
СМИ сообщают, что семья фон дер Ляйен держит в своем поместье много лошадей, а сама 63-летняя политик увлекается верховой ездой. Фон дер Ляйен живет в этом поместье с мужем и семью детьми с 2007 года.
Это ее семейный дом, где она провела свое детство.
После инцидента на ферму в Бейнхорне вызвали ветеринара вместе с сотрудником сельскохозяйственной палаты. На месте взяли пробы для анализа.
Министерство окружающей среды Нижней Саксонии подтвердило нападение волка, о чем свидетельствуют следы укусов.
Это не первое подобное происшествие в данном месте. Десять дней назад три пони были убиты волками примерно в шести километрах от Бургдорфа.
Волки увеличивали свой ареал в Нижней Саксонии в течение десятилетия. Нередки случаи с разорванными животными.
По данным министерства, в настоящее время в Нижней Саксонии насчитывается 39 стай волков, насчитывающих около 350 особей.