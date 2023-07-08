В Твиттере негодуют: Байден задумал «преступление против человечества»

Люди называли такое намерение "неправильным поступком", потому что кассетные боеприпасы под запретом во многих странах и международных конвенциях.

Пользователь onevoice_1 назвал такой шаг со стороны главы Белого дома "преступлением против человечества". Он добавил, что после таких поставок Байдена запомнят "за массовые убийства".

Комментаторы в Твиттере призывали не позволять кому-либо применять такие боеприпасы.

Вот мнение пользователя с ником Alejand98811251:

Эти бомбы могут серьезно навредить местным жителям, американцы просто ужасные люди.

Среди оставленных мнений были предположения о том, что вскоре президент США захочет отправить на Украину ядерные боеголовки.

Ранее, согласно источнику в Белом доме, стало известно о намерении Соединенных Штатов передать Киеву кассетные боеприпасы. Об этом сообщило издание The New York Times.

В ответ на подобные намерения международная неправительственная организация Human Rights Watch сделала предупреждение Вашингтону: отправка кассетных боеприпасов на Украину вызовет впоследствии длительные страдания мирного населения.

Использование такого оружия не зря осуждается международным сообществом.