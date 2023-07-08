Самое интересное и полезное о Крыме для путешественников

Самая южная точка в Крыму - мыс Сарыч (южный берег полуострова). Самая высокая температура летом - абсолютный максимум (+40,7 С) - была зарегистрирована в августе 1930 г. в поселке Клепинино.

Самая низкая температура зимой - абсолютный минимум (-36,8 С) - зарегистрирована в январе 1940 г. в поселке Нижнегорский.

Самой холодной и снежной была зима 1953-1954 гг., когда почти 50 дней держалась температура ниже -10 С.

Самой теплой была зима 1965-1966 гг., когда на яйлах снег не лежал вовсе, а в Симферополе почти три месяца продолжалась оттепель.

Максимальная сумма осадков - 1718 мм - зарегистрирована в 1981 г. на Ай-Петри. Наиболее продолжительной была засуха 1947 г., когда даже в горах почти 100 дней не выпадали дожди. Максимальное количество туманных дней (не только в Крыму, но и в Украине) наблюдается на Ай-Петри (в 1970 г. - 215 дней).

Самая ветренная точка Крыма- Ай-Петри (в 1949 г. ветер со скоростью свыше 15 м/с дул здесь в течение 125 дней). На Ай-Петри зарегистрирована и наивысшая скорость ветра - 50 м/с.

Cамая большая бухта Крыма - Севастопольская. Её протяженность от входных мысов до устья реки Чёрной - 8 км. . И не только в Крыму, но и в странах СНГ. Длина, например, бухты Золотой Рог (Владивосток) - 7 км.

Самая длинная карстовая полость Крыма - Красная пещера, её протяжённость 16000 метров

Самая глубокая - шахта Солдатская глубиной 517 метров.

Самый крупный зал - в пещере Мраморной: его площадь 5000 кв. м, объём - 50000 куб. м (для сравнения: самый крупный зал в мире - в Малайзии, площадью 162 000 кв. м, объёмом 12 млн. куб. м)

Самая поэтическая скала Крыма - скала Ифигения - расположена у пансионата "Кастрополь". Её название связывают с античным мифом, ставшим основой знаменитой трагедии Еврипида "Ифигения в Тавриде"

Самый высокий водопад в Крыму - Учан-Су, в окрестностях Ялты. На южном склоне Ай-Петринского горного массива. Вода падает с отвесного известнякового обрыва с высоты 98,5 метров, ниже формируются ещё три более мелких водопада. Для сравнения: высота Ниагарского водопада 48 м.

Единственным городом Крыма, сохранившим название с античного времени, является Феодосия (богом данная). Она была основана в VI веке до н.э.

Самый дорогой отдых в Крыму цены совершила в 1787 г. российская императрица Екатерина II. Государственной казне оно обошлось в 15 млн. рублей.

Современников потрясли пышность и роскошь этого путешествия, в котором было использовано около 10000 лошадей (до 500 одновременно), свыше 5000 извозчиков и более 10000 сёдел. Выстроенные в короткий срок путевые дворцы блистали щедрой позолотой мебели и внутренней отделки, каскадами хрусталя. Города, деревни и усадьбы, а иногда и простые крестьянские дома были украшены цветами, расписаны и заставлены декорациями, выполненными лучшими живописцами России

Самое мелководное море в мире - Азовское. Глубина его не превышает 15 м, средняя глубина 8 м. Вместе с тем это и самое опресненное море. Керченским проливом оно соединено с Черным морем. Древние греки называли его Меотийским озером.

Самая таинственная бухта Крыма - Балаклавская, находящаяся в 12 км от Севастополя. Бухта укрылась между скал Балаклавских гор и не видна с моря. Древние греки называли её Сюмболон лимпе - Гавань предзнаменований. Как предполагают, это был порт листригонов - по древнегреческой мифологии, великанов-людоедов, с которыми столкнулись Одиссей и его спутники.

Самая длинная коса Крыма - Арабатская Стрелка, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Длина её около 115 км, ширина от 270 м до 8 км. От материка Стрелка отделена узким, в 120 м, Геническим проливом.

Самая высокая вершина Крымских гор - Роман-Кош. Её высота - 1545 м. Находится в центральной части горного Крыма. На её вершине можно встретить редкий цветок - серебристый Крымский эдельвейс, эндемичный, то есть, произрастающий только в Крыма.

"Неудавшийся вулкан" - Аю-Даг. Горный массив высотой 577 м и длиной почти 2,5 км возник около 160 млн. лет назад, в среднеюрский период, когда магма (расплавленное вещество в глубине Земли), не пробившись к поверхности, застыла под толщей осадочных пород, образовав магматический диапир - своеобразный купол "неудавшегося вулкана".

Самый крупный глыбовый хаос - горы Южной Демерджи, На склоне встречаются глыбы массой до 2000 - 3000 тонн. Каменный хаос возник в результате обвалов, самый крупный из которых произошел в апреле 1894 года, когда одна из глыб сравняла с землей сразу четыре дома селения Демерджи, похоронив женщину и ребенка. После этого жители села были переселены на новое место, ныне село Лучистое. Последний обвал произошел в 1982 году.

Самый глубокий каньон Крыма - Большой Каньон Крыма. Расположен в глубине северного склона Ай-Петринского горного массива. Его максимальная глубина достигает 320 м, самые узкие места между противоположными склонами - от 3-х до 5-ти метров.

Самый длинный Каньон - Чернореченский (16 км).

Самая глубокая карстовая шахта в Крыму - Солдатская. Её глубина - 517 м. Она находится в верхней части Караби-яйлы в Белогорском районе. Названа так в честь солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Самый высокий водопад - Учан-Су, что в окрестностях Ялты - 98,5 м, но по мощности он уступает водопаду Джур-Джур, что на реке Улу-Узень Восточный, недалеко от села Генеральского.

Самая длинная река в Крыму - Салгир. Её протяженность -204 км. Образуется Салгир путём слияния рек Ангары и Кизилкобинки у села Сорокине, а впадает в Сиваш у села Утиного. А наиболее многоводной рекой полуострова является Бельбек.

Самый солнечный город Крыма - не Ялта, не Евпатория, а Симферополь - в среднем здесь солнце сияет 2458 часов в году.

Самое первое упоминание о Крыме в мировой литературе - поэма "Одиссей" древнегреческого поэта Гомера, которая наукой датируется от IX до XII веков до н.э. «Там киммериян печальная область покрытая вечно Влажным туманом и мглой облаков, Никогда не являет Оку людей лица лучезарного Гелиос...»

Самое древнейшее на территории Крыма государство - Боспорское царство, Образовалось около 480 года до н.э. путем объединения древнегреческих городов-колоний на Керченском и Таманском полуостровах (Тиритака, Нимфея, Порфмия, Фанагория и другие) во главе с Пантикапеем, ставшим древнейшей столицей государства на полуострове.

Самый первый (и единственный) памятник нижнему чину, установленный в Российской империи - памятник матросу Петру Шевченко. Отлит из вражеских орудий в 1874 году. Находится в Севастополе, на Третьем бастионе. В одной из ночных вылазок Шевченко заслонил собой командира и ценой своей жизни спас жизнь офицера.

Город, первым принявший удар врага в Великую Отечественную войну - Севастополь. 22 июня 1941 года, в 3 часа 13 минут в ночном небе Севастополя появились немецкие самолеты. Они были встречены огнем кораблей и зенитных батарей. Одна из сброшенных морских мин упала на жилые дома. Появились первые разрушения, первые жертвы войны (погибло 14 мирных жителей, 170 было ранено), и первые сбитые самолеты врага. А страна ещё спала, не ведая, что началась самая жестокая и кровопролитная война.

Античный театр, единственный в Восточной Европе, открыт в 1954 году известным крымским археологом Олегом Домбровским при раскопках в Херсонесе. Сооружен в середине III веке до н.э, и просуществовал, как утверждают ученые семьсот лет - до IV века н.э., видимо, до введения христианства. Вместимость - более двух тысяч зрителей. Частично сохранился до наших дней.

Город с наибольшим в Крыму количеством памятников - Севастополь. В городе-герое насчитывается более 2015 памятников истории и культуры, включая античные. Самый "музейный" регион Украины был - Крым. И не только в Украине, но и в СНГ. Здесь действует свыше 30 государственных музеев. Есть среди них единственный в мире музей маринистского искусства - Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского, и единственные в странах СНГ музеи: государственный музей планеризма - в пос. Коктебель и государственный музей дельтапланеризма и парапланеризма - в Феодосии.

Крупнейшая панорама - Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", созданная выдающимся художником-баталистом Францем Рубо с коллективом художников и студентов Баварской академии искусств. Была открыта в 1905 году - к 50-летию окончания Севастопольской обороны. Живописное полотно панорамы размером 14 м х 115 м кв. м, предметный план - около 1000 кв. м.

Самая длинная в Европе междугородная троллейбусная трасса проложена из Симферополя в Алушту и Ялту. Протяженность её от аэропорта "Симферополь" до ялтинского автовокзала составляет 95 км. Первая очередь (Симферополь-Алушта) открыта в 1959 году, вторая (Симферополь - Ялта) в 1961 году.

Самый новый полуостров возник в результате извержения грязевого вулкана в начале 1990 г. в одной из бухт Азовского моря, неподалеку от Керчи. Его примерные размеры: ширина — 70, длина — 300 и высота 1,5 м. Полуостров нестабилен: он сложен из илистого грунта и со временем волноприбойная деятельность моря, видимо, приведет к его ликвидации. Подобные эфемерные небольшие полуострова у берегов Крыма периодически возникают также под воздействием селевых выносов и оползневых явлений.

Самые старые деревья в Крыму. Хотя точный возраст самых старых деревьев Крыма никто не знает, их традиционно называют тысячелетними. Два тысячелетних дерева тиса ягодного (Taxus baccata L.) произрастают на вершинах гор Ай-Петри и Парагильмен. Два тысячелетних дерева земляничника мелкоплодного (Arbutus andrachne L.) открыты в окрестностях Гаспры и на вершине горы Ай-Никола (4 м в обхвате).

Самые крупные и старые, возможно, тысячелетние деревья дуба пушистого (Quercus pubescens Willd.) отмечены в окрестностях Фороса (5,5 м в обхвате). Тысячелетний дуб скальный (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) растет у с. Высокое Бахчисарайского района (8 м в обхвате).Самое старое дерево дуба черешчатого (Quercus robur L.) было, к сожалению, срублено в 1922 г. у села Биюк-Сюрень (долина р. Бель-бека). Окружность его ствола достигала 11,4 м.

Крупнейшая в СНГ коллекция кедра собрана в Никитском ботаническом саду — 4 вида и 12 форм. Та же степень оценки относится и к коллекции кипариса — 47 видов и форм, ладанника — около 20 видов и форм, олеандра — 25 форм, клематиса — около 20 видов, сортов иформ. Наиболее полными в СНГ являются также коллекции абрикоса, алычи, айвы, граната, инжира, маслины, миндаля и грецкого ореха. Самая крупноплодная груша крымских садов — Анжуйская -красавица. В коллекционных насаждениях Крымской помологической станции ВИРа, расположенной на второй террасе р. Качи и в долине р. Бельбека, в 1960-1970 гг. встречались экземпляры груш этого сорта весом 1,2-1,5 кг. По данным Л. П. Симиренко, в 1888 г. в Турине и на Парижской выставке демонстрировались плоды Анжуйской красавицы в 2,5-2,7 кг.

Самым крупным пауком фауны Крыма является тарантул южнорусский (Lycosa singoriensis). Длина его тела достигает 35 мм. Живет тарантул в вертикальных норах глубиной до 60 см. Ночью вылезает для охоты за насекомыми. Укус тарантула по болезненности напоминает ужаление осы, вызывает местное воспаление, а иногда и общее отравление организма человека.

Самым ядовитым и, следовательно, самым опасным пауком Крыма является каракурт (Lathrodectus tredecimguttatus). Каракурты — пауки небольших размеров: самки достигают 10-20 мм длины, самцы — 4-7 мм. Половозрелые самки черной окраски, у самцов и неполовозрелых самок красные пятна на брюшке. Имеют глаза дневного и ночного зрения. В период размножения самка каракурта строит в земле гнездо, окружая его снаружи ловчими сетями. После копуляции она пожирает самца (эта особенность стала причиной того, что каракурту присвоено прозвище «черная вдова»).

Самой крупной бабочкой Крыма и всей Европы является грушевая павлиноглазка, или большой ночной павлиний глаз (Saturnia pyri Den. Et Schiff.), из семейства павлиноглазок (Attacidae). В размахе крыльев она достигает от 120 до 155 мм. Интересно, что эта гигантская бабочка за всю свою жизнь ни разу не ест, а живет за счет запасов, накопленных гусеницей.

Самые маленькие бабочки Крыма относятся к семейству молей-малюток (Nepticulidae). Так, обитающая на полуострове сливовая моль-малютка имеет всего 3,8-4,2 мм в размахе крыльев.

Самая крупная ящерица Крыма — желтопузик, или глухарь. Максимальная длина ее тела — 1,09 м.Желтопузик является также и единственной безногой ящерицей фауны Крыма. Внесен в Красную книгу . Питаются желтопузики насекомыми, моллюсками, паукообразными, в том числе и вредителями. К глубокому сожалению, желтопузик как вид испытывает постоянное преследование со стороны людей — почти каждая встреча человека с этой не только безобидной, но и полезной ящерицей заканчивается для нее трагически.

Самой крупной или, точнее, самой длинной змеей Крыма, Европы является полоз желтобрюхий, длина которого достигает 1,5 м. Длина самого крупного экземпляра желтобрюхого полоза, добытого в Крыму, составляла 1,99 м! (А. М. Никольский, 1891).Желтобрюхий полоз неядовит.

Самой маленькой змеей фауны Крыма является медянка. Максимальная длина ее тела -до 59,6 см. Неядовита. Для сравнения: самая маленькая, вернее, самая короткая змея мира — двухлинейчатая узкоротая змея.

Самой быстрой птицей не только в Крыму, но и среди всех пернатых, считается сокол-сапсан, развивающий при пикировании на жертву скорость до 300 км/ч. Самый крупный был в Украине аквариум. Аквариум Института биологии Южных морей им. академика А. О. Ковалевского в Севастополе — самый крупный в Крыму . Центральный бассейн в крытом помещении имеет диаметр 9,2 м и глубину 1,5 м, а стенные аквариумы — высоту 1,1 м и объем до 7 м3.

Единственной в истории Крыма женщиной, правившей государством, была Динамия, внучка знаменитого Митридата VI Евпатора. В 17 г. до н. э., после смерти своего мужа Асандра (возможно, отдаленного потомка Спартакидов), она стала самостоятельной правительницей Боспора до вступления на престол своего сына Аспурга.

Самая древняя мечеть Крыма. Древнейшая мечеть Крыма — так называемая мечеть султана Бейбарса — сооружена в Солхате (ныне — Старый Крым) в 1280-х гг.До настоящего времени здание сохранилось не полностью. Утрачен минарет (он запечатлен на акварели М. Иванова конца XVIII в.). Размеры мечети в плане — 20x15 м. Как писал П. И. Кеппен, первоначально стены ее «были покрыты мрамором, а верх — порфиром».

Самое первое в Крыму применение огнестрельного оружия 6 июня 1434 г. При осаде генуэзцами крепости чембало (Балаклава).

Самое крупное артиллерийское орудие второй мировой войны — железнодорожная пушка «Дора» (калибр 800 мм) применена немецкими войсками при осаде Севастополя в период Великой Отечественной войны.Доставлена в 1942 г. под Бахчисарай в 100 вагонах. Ствол орудия имел в длину порядка 50 м и весил 400 т (вся пушка — 1350 т).Первый выстрел произведен 5 июня 1942 г. в 5 ч 35 мин. Расстояние до цели в 25 км снаряд преодолел за 44,8 сек. Всего выпущено 48 бронебойных снарядов весом по 7 т каждый и 5 фугасных. Один из первых оставил самую глубокую в мире воронку диаметром в 32 метра.

Вообще под Севастополем в 1941-1942 гг. отмечено наиболее массированное применение немецкой артиллерии за всю вторую мировую войну.

На каждом километре фронта было сосредоточено до 37, а на направлении главных ударов — до 74-100 орудий.

Самый длинный титул среди дворян, владевших землями в Крыму, имел, очевидно, князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Его полный титул таков:

Светлейший князь Потемкин-Таврический, Президент Государственной Военной коллегии, генерал-фельдмаршал, Великий Гетман Казацких, Екатеринославских и Черноморских войск, Главнокомандующий Екатеринославскую армиею, легкою конницею регулярною, флотом Черноморским и другими сухопутными и морскими военными силами; Сенатор, Екатеринославский, Таврический и Харьковский генерал-губернатор; Её Императорского Величества войск генерал-инспектор, генерал-адъютант, действительный камергер, лейб-гвардии Преображенского полка подполковник, корпуса кавалергардов шеф; Орденов Андрея Невского, Святого Георгия, Равноапостольного князя Владимира, Святой Анны, прусского Черного орла, датского Слона, шведского Серафима, польского Белого Орла, Святого Станислава кавалер.

Первая крымская грязелечебница - отделение Симферопольского военного госпиталя, основанное в 1837 г. (находилось в Саках). После установления в Крыму советской власти на базе военной грязелечебницы в 1922 г. был создан санаторий Наркомата обороны (впоследствии Сакский санаторий Министерства обороны СССР)

Древнейшее документальное упоминание о племенах, связанных с Крымом, относится к VIII в. до н. э.? В ассирийских клинописных таблицах сохранилось донесение царю Саргону И о могущественном и грозном народе, двинувшемся из района Северного Причерноморья походом на Урарту. Название этого народа — гиммири, т. е. легендарные киммерийцы.

Самый знаменитый человек в истории античного Крыма — могущественный понтийский царь Митридат VI Евпатор, угрожавший даже великому Риму. Потерпев, в конце концов, поражение в войнах с Римом, Митридат бежал в столицу Боспорского государства Пантикапей (ныне Керчь), где его жизнь оборвалась трагически в 63 г. до н. э. Сын Митридата Фарнак был менее способным правителем и полководцем, чем его отец. Именно после молниеносного разгрома армии Фарнака римским полководцем Гаем Юлием Цезарем родилась крылатая фраза — самая краткая военная реляция: «Пришел — увидел — победил».

Самая древняя «цивилизованная» дорога появилась в Крыму во II в. до н. э. и была построена римлянами. Она называлась «виа Милитари» (Военная дорога) и соединяла два римских гарнизона, стоявших в Херсонесе (около современного Севастополя) и Хараксе (на мысе Ай-Тодор, где ныне расположено всем известное «Ласточкино гнездо»).

Самое первое достоверно известное применение бактериологического оружия относится к 1347 г., и произошло это в Крыму. В стане татар, осаждавших Кафу (ныне — Феодосия), вспыхнула эпидемия чумы. Трупы умерших осаждавшие решили не хоронить, а с помощью катапульт стали забрасывать в город. Бежавшие из города генуэзцы завезли чуму в Европу — и началась эпидемия, от которой погибло около 75 миллионов человек.

Впервые в истории русского флота Георгиевский флаг был поднят на линейном корабле Черноморского флота «Азов», который под командованием будущего адмирала М. П. Лазарева сыграл выдающуюся роль в Наваринском сражении 1827 года.