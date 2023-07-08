В японском городе Хаканэ ваннами из лапши никого не удивишь

19:25 2023-07-08

В одном из местных спа это очень популярная услуга. Посетители уверены, что купание в лапше с бульоном благотворно влияет на организм в целом и на кожу в частности.

Джакузи с лапшой принимают целыми семьями.

Наверняка многие из вас наблюдали, как знаменитости типа Ольги Бузовой для привлечения поклонников в инстаграм и другие социальные сети, купаются в лапше быстрого приготовления.

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