В японском городе Хаканэ ваннами из лапши никого не удивишь

Австралийская история самого большого золотого в мире

В 1869 году в Австралии два британца Джон Дизон и Ричард Оутс копали золота, как и многие другие в то время. Их место располагалось в центральной Виктории и, однажды их кирка уперлась в что-то твердое близко к поверхности земли.