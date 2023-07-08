Чего нельзя делать в Бразилии, чтобы тебя уважали местные

Уровень преступности в Бразилии не высок, но здесь располагается много бедных районов – фавел. Люди в них добрые, но, если появляется возможность получить немного денег – никто не откажется.

Поэтому не нужно сообщать количество денег, которое у вас есть, нет необходимости надевать все украшения или показывать всем новую фотокамеру. Сумки необходимо держать перед собой, чтобы они всегда были на виду.

Алкоголь

Пить в отпуске – это нормально. Пить в компании – веселее. А вот пить в компании своих друзей – вообще идеально.

В Бразилии является нормальной практикой пить с незнакомыми людьми. Т.е. если турист пьет в одиночку в баре, то нужно быть готовым оплатить счёт не только за себя, но и за своих новых друзей.

Суета

В Бразилии суетиться и торопиться – строго запрещено. В этой стране время как будто замедляется, и местные жители давно к этому привыкли.

Им нравится стоять в длинных очередях и общаться друг с другом. Очереди повсюду – в супермаркетах, рынках, туалетах, ларьках и т.д.

Один негласны бразильский секрет: фраза «скоро буду» - совсем не означает, что человек вышел из дома и спешит на встречу.

Вполне возможно – он только проснулся и даже не почистил зубы. Поэтому, расслабляемся и наслаждаемся ожиданием.

ОК

Стандартный жест ОК, который популярен во многих странах, в Бразилии считается оскорбительным.

Да, бразильцы странные люди. Лучше заменить его на слова или обычный жест «большой палец вверх».

Ожидание:

Бразилия – находится во главе списка самых красивых стран.

Но у каждой медали две стороны.

С красивыми пейзажами соседствуют: нищета, наркотики, хамы, фавелы. Не стоит ждать романтики и неземных чудес.

Безопаснее всего держаться группами и присматривать друг за другом.