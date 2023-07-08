Самоубийство в прямом эфире американского телеканала

Суровое воспитание: в Китае отец заставил сына играть на смартфоне 17 часов в качестве наказания

Хуан обнаружил что сын тайком играет в телефон по ночам, и решил проучить его. Договорился о выходном со школьным учителем и сообщил ребенку, что тот должен сидеть в телефоне весь день.