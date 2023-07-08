Женщина произнесла: «В соответствии с политикой канала о трансляции самых жестоких сцен в ярких красках, вы станете первыми свидетелями попытки суицида», после чего достала револьвер и совершила выстрел себе в голову.
Самоубийство в прямом эфире американского телеканала
20:51 2023-07-08
Молодая тележурналистка Кристин Чаббак в 1974 году совершила самоубийство в прямом эфире американского телеканала.
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21:06
Храмова Оксана
Эрдоган произнес речь в поддержку Украины, сочно приправив ее антироссийскими тезисами
Эрдоган произнес речь в поддержку Украины с антироссийскими тезисами Президент Турции Реджеп Эрдоган, победе которого радовались отдельные российские СМИ, уверенно заявил, что принимает сторону Украины в конфликте с Россией.
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