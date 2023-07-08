Некоторые черепахи используют задний проход для дыхания

20:57 2023-07-08

Это происходит во время зимней спячки. Черепахи дышат через "мягкое место", тем самым всасывая кислород через воду клетками в стенках заднего прохода.

Ученые говорят, что черепахи так лучше выживают в холодное время года.

Показать следующие комментарии
Фото