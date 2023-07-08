Ученые говорят, что черепахи так лучше выживают в холодное время года.
Некоторые черепахи используют задний проход для дыхания
20:57 2023-07-08
Это происходит во время зимней спячки. Черепахи дышат через "мягкое место", тем самым всасывая кислород через воду клетками в стенках заднего прохода.
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21:06
Храмова Оксана
Эрдоган произнес речь в поддержку Украины, сочно приправив ее антироссийскими тезисами
Эрдоган произнес речь в поддержку Украины с антироссийскими тезисами Президент Турции Реджеп Эрдоган, победе которого радовались отдельные российские СМИ, уверенно заявил, что принимает сторону Украины в конфликте с Россией.
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