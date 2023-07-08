Эрдоган произнес речь в поддержку Украины, сочно приправив ее антироссийскими тезисами

Встреча Зеленского и Эрдогана произошла в Стамбуле. О ней подробно рассказало издание "ПолитНавигатор".

Эрдоган произнес обстоятельную речь, где рассказал о крепкой турецко-украинской дружбе, которая продолжает усиливаться, несмотря на все происходящие события.

Президент Турции отметил, что народ Украины "смело сражается за территориальную целостность и независимость" и назвал Зеленского "дорогим другом".

Также Эрдоган заявил, что Украина "заслуживает членство в НАТО". Между тем, Россия ранее высказывала крайне негативное мнение по поводу возможной экспансии Альянса на Восток.

Президент Турции назвал конфликт между Украиной и Россией "несправедливой войной, которая противоречит международному праву".

Реджеп Эрдоган выразил прямую поддержку украинской стороне:

От аннексии Крыма вопреки международному праву до сегодняшнего дня мы заявляем на всех платформах про поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Глава Турции дал понять, что считает Крым законной территорией Украины.

Также Эрдоган поднял вопрос о необходимости продления "зерновой сделки". Он неоднократно повторил, что функционирование морского "коридора" не должно зависеть от воли России.

Ранее Киев предлагал турецкому руководству продолжать транспортировать зерно, вопреки возражениям Кремля и прикрепить к суднам, перевозящим зерновую продукцию, турецкие военные корабли. Нападать на них российская сторона не решится.

Кроме всего прочего, Реджеп Эрдоган предложил Зеленскому помощь со стороны строительных компаний Турции при восстановлении разрушенных регионов Украины.