В Докшицком районе обнаружили машину, затонувшую в озере вместе с ее владельцем

Пропавший 62-летний мужчина не объявлялся с конца прошлого месяца. А точнее, родные и знакомые ничего не слышали о нем и не получали от него вестей с 26 июня.

Известно, что 20 числа он поехал рыбачить на озеро, расположенное возле деревни Осовы на машине марки Volkswagen Passat.

Когда мужчина перестал выходить на связь, его стали активно искать близкие и знакомые, а также сотрудники правоохранительных органов.

8 июля пропавшего обнаружили мертвым в собственной машине, которая затонула в озере.