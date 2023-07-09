Свадьба с фастфудом: в Индонезии McDonald’s предлагает свадебные сеты для гостей

Гости точно оценят подобный "шик". Во всяком случае за оригинальность вам поставят галочку. Что же включает в себя названный набор?

Рассчитан он на торжество с присутствием 100 человек. Поэтому в наборе вы найдете 100 бургеров с курицей плюс столько же упаковок с наггетсами, каждая включает 4 штуки.

Стоимость такого свадебного сета - 235 долларов.

Если у вас наберется большее количество гостей, то McDonald’s любезно предложит вам еще несколько вариантов блюд, сообщил руководитель отдела коммуникаций ресторана в Индонезии Ризки Хариади.

Также он добавил, что, доплатив определенную сумму, на праздник можно заказать киоски с фастфудом, которые привезут и установят по месту проведения торжества.