Чиновник из Индии демонстративно попробовал воду из святой реки и едва не умер

А вот можно ли пить из подобной святой реки - на этот вопрос ответил Бхагвант Манн - известный индийский политик.

Главный министр штата Пенджаб захотел показать всем, что правительственный проект по очищению святой реки Кали Бейн выполняется на все сто.

Он продемонстрировал это, выпив воду прямо из реки на глазах у многих свидетелей.

Кроме того, было приглашено телевидение, чтобы запечатлеть на камеру этот особенный момент и показать его многим сотням телезрителей.

Вот, мол, смотрите, какая чистая вода в реке, она прям питьевая стала.

Маленькое отступление про святую реку Кали Бейн

Святой она стала в давние времена. Согласно преданиям Нанак, так случилось, что в этой реке искупался основоположник сикхизма, его первейший гуру.

В этот момент он получил божественное откровение, отсюда и возникло новое религиозное течение. Купание в Кали Бейн разрешалось в далеком 15 веке.

В последнее время в воду было запрещено заходить. В нее постоянно сбрасывали отходы, нечистоты, сюда попадали сточные воды.

А пахла она так зловонно, что почувствовать это можно было задолго до подхода к реке.

В 2000 году правительство Пенджаба ввело в действие специальную программу очистки.

Стоки канализации отвели от реки, убрали из нее мусор и ил, рыб запустили, и, на удивление, они даже не дохли там.

Все это так сильно вдохновило знаменитого чиновника, что он решился зачерпнуть водички из этой очищенной реки и демонстративно ее выпить.

Что случилось дальше, не трудно догадаться.

Через пару часов высокопоставленного чиновника в срочном порядке госпитализировали на самолете с врачом на борту в больницу ближайшего крупного города.

Там его чудом удалось спасти от тяжелейшей инфекционной болезни. Поводом для экстренной госпитализации послужили сильные боли в животе и резко подскочившая температура.

Правда, чиновник так и не признал отравления святой водой. Бхагвант Манн озвучил для народа такую версию: его просто отвезли на плановое обследование.

Но что если кто-то действительно в это поверил, ведь могут найтись и другие желающие последовать примеру министра и попить водички из святой Кали Бейн?

К сожаленью, не у всех есть личные самолеты для экстренной доставки в больницу...