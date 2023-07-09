Странный вор объявился в Сингапуре: он похитил всего одну женскую сандалию, не тронув вторую

Зачем ему понадобилось красть предмет женской обуви, да еще и на одну ногу, остается загадкой. Местные жители разводят руками и строят разные догадки.

Дело было так. Какой-то неизвестный мужчина прошелся по жилому кварталу и украл обувь, выставленную на улице.

Странность его поведения заключается в том, что вор из трех пар стоящей во дворе обуви выбрал именно женские сандалии фиолетового цвета.

Да еще и взял из этой пары всего один предмет, вторую сандалию он не тронул, любезно оставив ее владелице.

Обсуждая странный поступок, некоторые жители в шутку обозвали вора "воплощением чистого зла", другие же были уверены в том, что хулиган просто решил позабавиться таким образом.