В Японии спасать людей из-под завалов помогают тараканы и крысы

Обычно крыс считают врагами, их ловят, убивают как разносчиков заразы и воришек. Грызуны портят запасы еды, доставляя людям много неприятностей.

В научных лабораториях на них ставят эксперименты. А во Вьетнаме этих бедолаг вообще жарят и едят. Однако крысы давно признаны очень умными животными.

У них превосходный нюх, они отлично ориентируются в пространстве, даже ловко справляются с логическими задачами. Самое главное преимущество этих животных в размере.

Они маленькие, а значит могут просочиться в самую узкую щель, куда не проникнет даже самая мелкая собака.

Все эти достоинства послужили поводом для создания особого отряда спасателей, состоящего из обученных крыс.

Они помогают спасать людей после разных катастроф, находя их под разрушенными зданиями. В Японии такой отряд уже блестяще показал себя в деле.

База, где готовят крыс-спасателей, расположена в Танзании. Там мелких "сотрудников" обеспечивают специальными мини-рюкзачками для крепления миниатюрных камер.

Крысы проникают в самые труднодоступные участки завалов на глубине, а камеры обнаруживают там людей.

Тренировки проходят по 15 минут в день, чтобы храбрые маленькие спасатели не утомлялись. В ходе занятий отбираются самые талантливые и способные.

Умные грызуны способны потянуть за специальный переключатель на своей жилетке, обнаружив человека под обломками дома.

Переключатель подаст сигнал людям-спасателям, находящимся снаружи. Сделав свою работу, крыса довольная выползает на поверхность, чтобы получить заслуженную награду.

Китайцы развили тему дальше. Они придумали робота-спасателя в виде крысы.

Она тоже ищет людей под завалами. Устройство более управляемое, чем живая крыса, оно оснащено ногами, а не колесиками, чтобы пробираться в самые трудные участки.

Управление таким роботом происходит дистанционно. Он способен совершать самые разнообразные движения: приседать, ползать, бегать, даже пятиться.

Но управлять крысой-роботом сложно на большой глубине завалов. Под бетонные плиты не доходит сигнал передатчика.

В 2022 году японцы подхватили инициативу китайских коллег и пошли еще дальше в своих затеях. Они сформировали отряд спасателей-тараканов!

Теперь специальное оборудование стали вешать на этих насекомых. Японские тараканы отличаются крупными размерами, поэтому установить на них микродатчики не составляет труда.

Датчики дают команду насекомым, обозначая маршрут, камера на спине передает изображение на удаленное устройство. Все управление ведется дистанционно.

Но оснастить такой отряд сложной микроскопической техникой дорогого стоит. Потребуются немалые финансовые вложения для организации успешной работы тараканов-спасателей.

Тем не менее первые испытания уже проводятся и дают отличные результаты.