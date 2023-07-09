106-летняя филиппинка Апо Ванг-Од снялась для филиппинского Vogue

Апо Ванг-Од является старейшим в мире тату-мастером, хранительницей редкой техники татуировки мамбабаток.

Этой техникой владеет только она и ее 26-летняя внучатая племянница Грейс, с которой она появляется вместе в съемке для Vogue. Своих детей у Апо нет.

Татуировкой она занимается с 16 лет, вместо чернил использует смесь угля и воды, а рисунок на кожу наносит палочкой с острым шипом на конце.

Она бьет тату и по сей день. Своим клиентам, которых у нее около ста в день, она набивает один и тот же рисунок - три точки.

Сама Апо Ванг-Од покрыта множеством татуировок, которые рассказывают историю ее жизни. В виде тату запечатлены ее достижения, потери и даже имена бывших любовников.