Знающий цветовод назвал правила подкормки петунии для роскошного цветения

Перво-наперво готовим рассаду. Подкармливаем ее после проведения пикировки - через 2 недели. Вносим удобрение с азотом, чтобы пошла расти листва.
Можно взять Нитрофоску, Аммофоску, Аммиачную селитру, Нитроаммофоску. До того как начнут формироваться бутоны, даем такую подкормку каждые 2 недели.
Когда появились бутоны, растению нужен фосфор, он помогает растить корни. Если корни плохо нарастят массу, петуния не сможет получать все нужные питательные элементы.
Это, конечно ухудшит ее внешний вид и приостановит развитие. Отлично подойдет Монофосфаткалия и другие, где много фосфора. Можно провести 2-3 такие подкормки.
Следующий этап - появление цветков. Теперь петунии нужен калий. Как вариант - сульфат калия. Он стимулирует формирование новых бутонов, способствует яркому, долгому, густому цветению.
Важно строго соблюдать дозу. Избыток калия затормаживает рост. Когда выбираем удобрения, обращаем внимание на присутствие в составе марганца, цинка, бора.
Петуния будет за них благодарна.
Взамен минеральных можно брать органические удобрения. Готовим их сами, например, из крапивы, шкурок банана. Хороший выбор - куриный помет. Его обязательно надо разводить 1:1 с водой.
Потом даем раствору постоять. Потом снова разводим, но уже 1:10. Поливаем растения раз в неделю.
Заметили желтые листики? Скорее всего много даете воды. Если же с поливом все в порядке, то нужно подкормить петунию железом.
Выбираем соответствующий препарат, делаем обработку в три этапа, соблюдая перерывы в 5 дней.
Вот, собственно и все секреты ухода, сделайте это и петуния вас полюбит, а сад украсит пышными цветами.
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