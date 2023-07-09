Дачный эксперт объяснил, зачем сажать целый чеснок вместо отдельных зубков

Оздоровление озимого чеснока за один сезон - это не сказка, а вполне осуществимая затея.

Берем любой посадочный материал, даже мелкий, даже вырождающийся. Оздоравливать его будем так: высадим целиком перед зимой, всей головкой.

Не ломаем чеснок на зубцы, а берем всю луковичку.

Сначала чеснок надо протравить. Для этих целей подойдет зола, можно взять специальные препараты против вредителей и болезней. Разводить надо по прилагаемой схеме.

Обработка длится час. Потом берем целые головки и сажаем обычным способом.

Весной увидите дружные всходы. Потом каждый зубчик начнет стараться образовать отдельную луковичку. Теснота не позволит им сформироваться в крупные головки, форма тоже будет корявая.

Однако в этом вся суть - в тесноте, в экстремальных условиях развития. Такой чеснок будет отличаться повышенной жизнестойкостью, иными словами, он оздоровится.

Осенью собираем полученные луковицы, теперь уже высаживаем их по зубчикам.

А вот на следующий год вы увидите, что произойдет: урожай будет крупный, как на подбор, луковицы вырастают до 12 см в диаметре.

Не забудьте мульчировать грядки. Можно укрыть их соломой уже после осенней посадки. Слой делаем до 10 см.

За зиму солома уплотнится, весной слой уже будет тонким, поэтому не помешает чесночку прорастать к солнцу.

Ухаживаем за чесноком, высаженным головками, в обычном режиме - поливаем, подкармливаем, рыхлим, пропалываем.