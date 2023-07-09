Бывалый огородник рассказал, как сохранить все завязи крыжовника и смородины после цветения

Что будем делать? Рассказываем про четыре важных действия.

Подкормка

Выбираем удобрения, которые содержат весь комплекс нужных элементов (фосфор, калий, азот) и микроэлементов - они для растений, как витамины для человека.

Вносим препарат или под корень или по листьям перед цветением. Подойдут Кемира, КомплеМет, Кристалон зеленый Особый. Это растворимые сбалансированные составы.

Лучший вариант тот, который содержит микроэлементы.

Поливы

Названные кустарники очень чувствительны к увлажняющим процедурам. Если воды не хватает, ягоды будут мелкими и невкусными.

Делаем полив обильный, увлажняем равномерно со всех сторон. На метр квадратный надо внести 4-5 ведер. После этого растение можно месяц не поливать или даже дольше.

Мульчирование

Когда корни растений будут укрыты жирной мульчей, растению будет максимально комфортно. Берем компост, можно раскисленный торф.

В качестве мульчи может выступать обычная плодородная земля. Корни смородины располагаются у поверхности, могут оголяться, тогда куст будет страдать.

Мульча их укроет и улучшит состояние растения. Крыжовник тоже будет рад такой заботе.

Опоры

Когда пойдет урожай, ветки начнут гнутся под тяжестью. Доставая до земли, они начинают болеть, пачкаться, ломаться. Близость к земле опасна появлением вредителей.

Опоры в этом случае просто необходимы. Ягодник будет хорошо проветриваться, плоды быстрее созреют, растение будет меньше страдать от болезней и паразитов.