Огородный эксперт посоветовал сажать кабачки, огурцы и тыквы в грядки «с подогревом»: урожай будет знатный

В компостной куче кабачки, тыквы, огурцы чувствуют себя великолепно. Органики там хоть отбавляй, земля рыхлая и плодородная. Уровень РН подходящий - 6,5-7.

Грядки

Готовим теплую грядку так. Перед посадкой компост разрыхляем за неделю. Верхние сухие отходы, которые не успели перепреть, надо убрать. В центре кучи делаем яму, убирая из нее хороший переработанный компост и откладывая в сторону. Глубина траншеи/лунки - 40 см.

Теперь погружаем в углубление свежую скошенную траву. Сверху возвращаем отложенный ранее компост, потом по самой кромке укладываем огородную землю.

В чем суть

Трава внутри компостной кучи нужна для тепла. Она начинает перегнивать, в процессе реакции возникает тепловой эффект. Таким образом будущая грядка снизу подогревается до 30-40 градусов. Высаженные в такую грядку растения мгновенно начнут расти.

Постепенно трава перегнивает и превращается в удобрение, что овощам только на пользу. Таким образом кабачки, тыквы, огурцы получают необходимое им тепло и питание. Посевы можно укрыть спанбондом, но снять надо сразу, как пойдут всходы. Материал хорошо пропускает воздух и влагу, сохраняя тепло.

В грядку сажаем либо семена, либо готовую рассаду.

Преимущества

Грядку не надо удобрять, поливаем тоже редко, обходимся без прополки - сорняки практически не растут. Можно выдернуть несколько сорняков при появлении всходов.

Потом растения развиваются очень активно, быстро появляется мощная зелень. Они вытесняют любые сорняки, отлично зацветают, дают богатый урожай.

Хорошее питание - основа крепкого иммунитета. Овощи в такой грядке не будут болеть.

Кому это подойдет

Сажаем в теплую грядку тыквы, кабачки, огурцы. Можно также дыни или арбузы. Тыквы вырастают до 80 кг! Для огурцов не забудьте приспособить опоры, по которым пойдут расти огуречные плети.