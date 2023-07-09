Сатановский рассказал об усталости российского общества и назвал причины

По словам Сатановского, в трудное для всех время, пока "само существование нашей страны стоит на кону", российская верхушка постоянно заводит "переговоры не пойми о чем" с чиновниками соседних государств.

При этом создается впечатление, что политики хотят быстрее "замириться" с Западом.

Сатановский считает, что у российского общества больше всего вопросов к элите из числа политиков и олигархов.

Россиян "угнетают сделки олигархов и связанных с ними чиновников, политиков и дипломатов, связанных с бизнес-схемами, такими как "зерновая сделка", экспорт аммиака через одесский порт и другие мутные схемы, которые произошли за последний год".

Также, российское общество уже не может наблюдать за "хлыстом денег за границу". Все это происходит в стране, которая борется за право существовать и выступает против объединившегося Запада. Непрерывный отток денег на Запад - именно к этому ведут действия лиц из "финансового и экономического блока" и "ЦБ".

Но больше всего, по мнению Сатановского, российских граждан тревожит вопрос: на самом ли деле правящие круги нацелены на "победу любой ценой" или это такая странная манера шутить. И это то, от чего российское общество "действительно устало".