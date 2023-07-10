В Германии новый вид мошенничества: старые белорусские рубли меняют на евро

Мужчина двадцати лет ехал на машине по пути из Фридингена в Буххайм. В лесистой части дороги его тормознул незнакомец на обочине.

Он был не один, возле него на карю дороги примостились еще три авто, номера на них - восточноевропейские: Volkswagen синего цвета, серый Volkswagen и черный BMW.

Тут же на обочине находилось еще несколько человек, в том числе женщины с детьми.

Мужчина, проголосовавший на дороге, разговаривал на английском.

Он назвал себя болгарином, объяснил, что находится с семейством в трудном положении, попросил денег на бензин и продукты.

Отзывчивый и доверчивый молодой человек поехал в банк с мошенником, снял со счета и передал ему деньги - несколько сот евро.

Неизвестный "отблагодарил" как мог - вручил благодетелю 1300 "болгарских левов", которые на деле оказались обесценившимися белорусскими рублями старого образца.

Сейчас местная полиция разыскивает коренастого мужчину в возрасте около 50 лет ростом 165-170 см, у которого красуются несколько тату на двух руках.

У мошенника светлые волосы и такие же светлые лаза, в тот день на нем была белая футболка и джинсы светлого оттенка.