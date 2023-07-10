Дачный эксперт научил, как удобрить капусту, чтоб кочаны были хрустящими, а слизни не водились

Рассказываем по порядку, как сажать и чем удобрять.

Делаем грядку

Готовим посадочную зону заранее. Нужна плодородная и структурированная почвосмесь. Оптимальный уровень РН - нейтральный, от 6,5 до 7.

Раскисляем при необходимости известкованием, вносим известь, доломитовую муку, древесную золу. Делаем это при перекопке почвы. На квадрат земли берем 200-500 г щелочных добавок.

Вносим органику, тоже под перекопку. Можно взять на метр 10 л перепревшего навоза или созревшего компоста. Почва получится легкая, влагоемкая, воздушная, питательная.

Также капусте нужны и минеральные подкормки. На метр квадратный добавляем комплексное удобрение в объеме 40-60 г.

Можно взять нитроаммофоску. Рассыпаем по поверхности и потом заглубляем.

Древесная зола хорошо заменяет "химию". Засыпаем ее прямо в лунки по горсточке. В продукте сгорания есть кальций, фосфор, калий, микроэлементы. Зола может понизить кислотность почвы.

После чего садить капусту

Высаживать капусту надо на грядку, где раньше росли лук, чеснок, картошка, гречиха, огурцы.

А вот редис, репа, масличная редька и прочие крестоцветные, в том числе и сама капуста, - это плохие предшественники. Сажать капусту на то же место можно только через 3-5 лет.

Схема рассаживания

Грядки делаем просторные, шириной в 2 метра, длина - на ваш вкус. Главное - держать интервал между саженцами. Расти она должны свободно, не сковывая друг друга.

Между поздними и среднепоздними кочанами должно быть расстояние в 50 см. Ранние сорта можно посадить чуть ближе - с промежутком в 40 см.

Отличный совет от эксперта: посадите капусту в шахматном порядке, уход будет легче.

Сортовое разнообразие

Белорусскую посадите для хранения и квашения, это среднепоздний сорт.

Июньская поспеет рано, уже в июне соберете урожай.

Порадуйте себя вкусной и полезной брокколи, а также цветной капусткой.

Как сажать

Делаем лунки, вносим золу, мешаем ее с землей, проливаем литром воды, теперь помещаем в ямку саженец. Присыпаем слоем грунта.

Совет: сделайте лунки глубокими, чтобы после посадки капуста росла чуть в углублении. Поливать будет удобно и окучивать тоже.

Высаженную капусту обязательно увлажняем. Под куст по литру воды с триходермой. Раствор такой: на 10 л воды большая ложка гранул. Капуста будет здоровее, а урожай богаче.

Рассада не боится холода, перенесет даже заморозки до -5 градусов. Но вот жары и сухости она не любит.

Высаживайте капуста в низких участках, где больше держится влага. День лучше выбрать хмурый и дождливый.

Посаженную рассаду укрываем спанбондом белого цвета. Он создаст тень и не даст выходить влаге с испарениями, предупредить высушивание земли от ветра и солнца.

Также укрытие защищает от ночного холода и скачков температуры.

Уберем слизней

Вредители очень опасны, угрожают полной потерей урожая. Защита будет такая: мульчируем посадки скошенной крапивой, толщина слоя 10 см.

Крапивный запах слизни не любят и уходят подальше. Крапива же потом переработается и станет прекрасным удобрением.