Огородник со стажем рассказал, что дать томатам перед отправкой в грунт, чтобы легко перенесли стресс

Пересаженная рассада, попадая в грунт из уютных домашних условий, испытывает шок. Чтобы его минимизировать, используем такой подход.
Препараты
До высадки обработайте помидорную рассаду антистрессовыми препаратами. Самый распространенный - Эпин, он недорогой и действенный.
За пару дней до высаживания готовим раствор и обрызгиваем рассаду.
Протравливание земли
В земле всегда есть патогенная флора. Она угрожает пересаженной рассаде, это нужно исключить. Дезинфицируйте грунт перед пересадкой, например, древесной золой.
Можно подсыпать ее прямо в лунки, смешав с землей.
Почвенные помощники
После высаживания обработайте рассаду микробиологическими препаратами. Это могут быть Микориза или Триходерма.
Они содержат полезные микроорганизмы, стимулирующие рост корней и приживаемость. Сначала почвенных помощников "будят".
Надо сделать так: на 10 л теплой воды добавляем 100 г сахара, потом вносим биопрепарат на час. Этим раствором надо полить молодую рассаду в грунте, берем по 100 мл на саженец.
Вносим под корень, микроорганизмы тут же включаются в работу. Результат: крепкие, статные саженцы, бодрые и здоровые уже через два дня после пересадки.
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