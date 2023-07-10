Огородник со стажем рассказал, что дать томатам перед отправкой в грунт, чтобы легко перенесли стресс

Пересаженная рассада, попадая в грунт из уютных домашних условий, испытывает шок. Чтобы его минимизировать, используем такой подход.

Препараты

До высадки обработайте помидорную рассаду антистрессовыми препаратами. Самый распространенный - Эпин, он недорогой и действенный.

За пару дней до высаживания готовим раствор и обрызгиваем рассаду.

Протравливание земли

В земле всегда есть патогенная флора. Она угрожает пересаженной рассаде, это нужно исключить. Дезинфицируйте грунт перед пересадкой, например, древесной золой.

Можно подсыпать ее прямо в лунки, смешав с землей.

Почвенные помощники

После высаживания обработайте рассаду микробиологическими препаратами. Это могут быть Микориза или Триходерма.

Они содержат полезные микроорганизмы, стимулирующие рост корней и приживаемость. Сначала почвенных помощников "будят".

Надо сделать так: на 10 л теплой воды добавляем 100 г сахара, потом вносим биопрепарат на час. Этим раствором надо полить молодую рассаду в грунте, берем по 100 мл на саженец.

Вносим под корень, микроорганизмы тут же включаются в работу. Результат: крепкие, статные саженцы, бодрые и здоровые уже через два дня после пересадки.