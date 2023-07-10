Титул «Мисс Нидерланды» в 2023 году достался трансгендеру

В Нидерландах 22-летний трансгендер Рикки Колле выиграл национальный конкурс красоты, что означает выход сменившего пол мужчины к участию в состязании «Мисс Вселенная».

Организаторы шоу «Мисс Нидерланды-2023» утверждают, что Колле наиболее успешно проявила себя в ходе мероприятия, продемонстрировав личный прогресс.

Известно, что Рикки Колле стала первым трансгендерным человеком, который победил в нидерландском конкурсе красоты.