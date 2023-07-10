Что обычно раздражает психолога в его работе

Перед психологом стоит четкая задача: правильно взаимодействовать с неприятными аспектами трудностей клиента. Ведь, в сущности своей, психологи тоже люди да и в целом многое зависит от направленности специалиста.

Например, клинические психологи почти равняются психотерапевтам. Консультанты же не имеют права диагностировать наличие расстройства личности у человека.

Но что же в одинаковой степени неприятно для каждого специалиста в области психотерапии и психологии?

Неявка на сеанс

Либо его отмена в последний момент. В этом случае после отмены 2-3 посещений психолог имеет право вовсе отказаться от работы с "прогульщиком".

Попытки "затянуть" сеанс

Дело в том, что у психолога, особенно если он добился популярности, практически каждый час расписан. И сразу следом за вами в его списке стоит не один человек.

Регулярные опоздания

Ведь клиент крадет время прежде всего у себя. Те минуты, которые он потратил на опоздание, могли бы ему помочь в терапии.

Сюда же можно отнести забывчивость в плане оплаты трудов специалистов.

Обесценивание результатов работы

Мнение клиента о том, что его время и деньги были потрачены зря - такие люди не учитывают вклад специалиста в результат. А полученные достижения для них не имеют ровным счетом никакой ценности.

Важно понимать, что квалифицированный психолог должен уметь не демонстрировать свое раздражение, а открыто обсуждать с клиентом то, что его беспокоит в работе.

Причем делать это он обязан спокойно и корректно, без излишних негативных эмоций.

Для хорошего психолога его чувства - инструмент, который дает возможность лучше понимать проблемы его пациента.