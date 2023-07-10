Привычки, из-за которых старость наступает быстрее

Порой безобидные, как нам кажется, вещи лишь ускоряют процесс старения, оказывая негативное воздействие на наш организм как внутри, так и снаружи.

1. Злоупотребление газировкой

Были проведены многочисленные исследования среди ученых Калифорнийского университета.

Врезультате этих исследований стало известно, что те, кто употребляет большое количество газированных и сладких напитков, тем самым развивают у себя множество заболеваний, связанных с обменом веществ.

В результате этого старение клеток только ускоряется.

2. Поглощение большого количества сахара

О вреде сахара и без того широко известно, однако если хотите отсрочить свое старение, от него придется отказаться полностью.

Ведь эластичность человеческой кожи поддерживается двумя веществами - эластином и коллагеном, которые придают ей упругость.

Сахар блокирует выработку этих веществ, заставляя кожу покрываться морщинами еще стремительнее.

3. Непрерывный стресс

Стрессовые ситуации провоцируют развитие онкологических заболеваний и ускоряют процесс старения: кожа становится сухой и потемневшей, на ней быстро образуются морщины.

4. Частое употребление спиртного

Если хотите подольше оставаться молодым и свежим, лучше минимизировать употребление спиртного

А то и вовсе исключить его из рациона, ведь алкоголь провоцирует задержку жидкостей в организме. Отсюда вытекает одутловатость, мешки под глазами и ранние морщины.

5. Зыбкий сон

Для того, чтобы ваша кожа выглядела свежей и отдохнувшей, обязательно необходимо спать не менее семи часов ежедневно.