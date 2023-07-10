Привычки, из-за которых старость наступает быстрее

Порой безобидные, как нам кажется, вещи лишь ускоряют процесс старения, оказывая негативное воздействие на наш организм как внутри, так и снаружи.
1. Злоупотребление газировкой
Были проведены многочисленные исследования среди ученых Калифорнийского университета.
Врезультате этих исследований стало известно, что те, кто употребляет большое количество газированных и сладких напитков, тем самым развивают у себя множество заболеваний, связанных с обменом веществ.
В результате этого старение клеток только ускоряется.
2. Поглощение большого количества сахара
О вреде сахара и без того широко известно, однако если хотите отсрочить свое старение, от него придется отказаться полностью.
Ведь эластичность человеческой кожи поддерживается двумя веществами - эластином и коллагеном, которые придают ей упругость.
Сахар блокирует выработку этих веществ, заставляя кожу покрываться морщинами еще стремительнее.
3. Непрерывный стресс
Стрессовые ситуации провоцируют развитие онкологических заболеваний и ускоряют процесс старения: кожа становится сухой и потемневшей, на ней быстро образуются морщины.
4. Частое употребление спиртного
Если хотите подольше оставаться молодым и свежим, лучше минимизировать употребление спиртного
А то и вовсе исключить его из рациона, ведь алкоголь провоцирует задержку жидкостей в организме. Отсюда вытекает одутловатость, мешки под глазами и ранние морщины.
5. Зыбкий сон
Для того, чтобы ваша кожа выглядела свежей и отдохнувшей, обязательно необходимо спать не менее семи часов ежедневно.
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