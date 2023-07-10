Как избавиться от напряжения без алкоголя

Стресс сопровождает нас по жизни ежечасно и ежеминутно - он уже стал печальной, но неотъемлемой частью нашей жизни.
Многие предпочитают избавляться от него при помощи алкоголя. Однако существуют ли какие-нибудь другие способы, благодаря которым можно было бы расслабиться, причем без вреда для организма.
1. Общение с друзьями
Коммуникации с теми, кто вам дорог или же попросту приятен, способны поднять настроение.
Во время такого общения наш организм запускает выработку окситоцина и серотонина - гормонов "счастья". Окситоцин делает реакцию на стресс более спокойной и приглушенной. Серотонин заставляет вас чувствовать себя в безопасности.
А вот гормоны стресса значительно укорачивают нашу жизнь, поэтому необходимо замещать их "приятными" гормонами.
2. Забота о физическом здоровье
Любого рода тренировки уменьшают стресс, поскольку наш разум переключает фокус своего внимания с проблем на физические ощущения.
Более того, во время физических упражнений (даже если это просто ходьба), в кровь выплескивается эндорфин - гормон, отвечающий за хорошее, приподнятое настроение.
3. Употребление безалкогольных напитков
Например, успокаивающих настоев ромашки или мелиссы. Эти растения в сухом виде продаются в аптеке и их можно в небольших дозах добавлять в чай.
4. Танец наедине с собой
Во-первых, вас никто не увидит. Во-вторых, любимая музыка позволяет вашему телу образовать дофамин - гормон, которому подвластно вызвать у вас ощущение хорошего самочувствия.
5. Работа по дому
Прибейте полку, до которой прежде руки не доходили, повесьте картину или просто пропылесосьте - это доставит вам радость хотя бы тем, что вы навели порядок в самом приятном для вас месте.
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