Как избавиться от напряжения без алкоголя

Стресс сопровождает нас по жизни ежечасно и ежеминутно - он уже стал печальной, но неотъемлемой частью нашей жизни.

Многие предпочитают избавляться от него при помощи алкоголя. Однако существуют ли какие-нибудь другие способы, благодаря которым можно было бы расслабиться, причем без вреда для организма.

1. Общение с друзьями

Коммуникации с теми, кто вам дорог или же попросту приятен, способны поднять настроение.

Во время такого общения наш организм запускает выработку окситоцина и серотонина - гормонов "счастья". Окситоцин делает реакцию на стресс более спокойной и приглушенной. Серотонин заставляет вас чувствовать себя в безопасности.

А вот гормоны стресса значительно укорачивают нашу жизнь, поэтому необходимо замещать их "приятными" гормонами.

2. Забота о физическом здоровье

Любого рода тренировки уменьшают стресс, поскольку наш разум переключает фокус своего внимания с проблем на физические ощущения.

Более того, во время физических упражнений (даже если это просто ходьба), в кровь выплескивается эндорфин - гормон, отвечающий за хорошее, приподнятое настроение.

3. Употребление безалкогольных напитков

Например, успокаивающих настоев ромашки или мелиссы. Эти растения в сухом виде продаются в аптеке и их можно в небольших дозах добавлять в чай.

4. Танец наедине с собой

Во-первых, вас никто не увидит. Во-вторых, любимая музыка позволяет вашему телу образовать дофамин - гормон, которому подвластно вызвать у вас ощущение хорошего самочувствия.

5. Работа по дому

Прибейте полку, до которой прежде руки не доходили, повесьте картину или просто пропылесосьте - это доставит вам радость хотя бы тем, что вы навели порядок в самом приятном для вас месте.