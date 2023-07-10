Хроническая усталость: что это и как от нее избавиться

На языке науки его название звучит как миалгический энцефаломиелит.

Долгое влияние этого заболевания оказывает пагубное воздействие на организм, а среди его основных симптомов можно выделить глубокую усталость в течение шести месяцев и более: снижается концентрация внимания, становится трудно запомнить простейшие вещи, возникает боль в мышцах, слабость, бессонница.

Появляется головокружение, аритмия. Одышка и головные боли становятся нормой.

Пациенты, как правило, игнорируют свое состояние. Они не обращаются к врачу и продолжают ежедневную деятельность, которая с каждым днем кажется им все более непосильной и изнурительной.

В итоге симптомы только ухудшаются.

В конечном счете случается так, что пациент не может встать с постели весь день. Появляются навязчивые суицидальные мысли.

На последней стадии заболевания диагноз поставить становится сложнее.

Бывает и так, что люди ходят от одного специалиста к другому на протяжении нескольких лет в попытках понять, что же все-таки с ними происходит.

К сожалению, до сих пор неизвестно, что вызывает этот недуг. Существует теория, что он напрямую связан с ежедневными стрессами, с психологическими проблемами.

Лучший способ попытаться избавиться от него - посещать психолога и заниматься ежедневными физическими нагрузками. Хотя бы умеренными, такими, как ходьба по утрам и перед сном.

Также следует тщательно следить за своим иммунитетом и время от времени принимать комплекс витаминов.

Так или иначе, если у вас возникла хотя бы половина из перечисленных симптомов, мы настоятельно рекомендуем как можно скорее обратиться к врачу.