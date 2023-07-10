Поэт-песенник Дементьев: нынешнюю Россию отдали в распоряжение олигархов

Андрея Дементьева по праву можно назвать выразителем народного мнения.

Он всегда был рядом с народом, искренне сопереживал ему в своих произведениях, никогда его позиция не была равнодушной.

О том, что для России уже давно главным авторитетом стали деньги, он тоже писал и говорил неоднократно.

Особенное осуждение у Дементьева вызывают олигархи, которые никогда не проникнутся чаяниями и нуждами простых людей. Они думают лишь о том, как еще больше набить свои карманы.

В одном из интервью Андрей Дементьев открыто высказался о том, что не приемлет современную модель общества, где есть разделение на мелкую кучку "богатеев" и остальных - нищее большинство.

По мнению поэта, сама по себе Россия не нужна толстосума, она важна для них лишь как способ обогащения.

Дементьев уверен, что олигархи, владеющие миллиардами, просто обязаны "делиться" со страной, особенно в самые трудные для нее моменты.

Андрей Дементьев про олигархов:

Есть у него под двадцать миллиардов долларов – почему они хотя бы четверти выделять на Россию не могут? Те же пять миллиардов вложить в школы и институты! Другой бы мог хотя бы три миллиарда инвестировать в больницы, поликлиники! В тех условиях, когда мы под санкционным давлением – людям приходится нелегко.

Однако у олигархов так и не появилась мотивация добровольно помогать России и ее гражданам.

Правительство же до сих пор, обращается с толстосумами мягко и деликатно.

Инициативы о введении прогрессивного налога на сверхдоход, о национализации стратегических предприятий, природных недр так и остались лишь на словах.

По мнению Андрея Дементьева, есть только одна совершенно простая и прозрачная формулировка "великой" России.

Он полагает, что страна может называться таковой, если все люди в ней счастливы.

Однако на сегодняшний день большинство россиян определенно не могут признать себя счастливыми.