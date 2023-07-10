В Китае создали цифровую телеведущую, разработанную на основе ИИ

По имеющейся информации, виртуальная телеведущая была создана на основе искусственного интеллекта. Представили новшество на китайской платформе Weibo.
Телеведущая была одета в черный блейзер и стояла на фоне городского вида.
Уточняется, что ИИ способна рассказывать некоторые заранее заготовленные для нее темы, которые касаются передовых технологий, снижения налогов.
Вместе с тем отмечается, что ответы телеведущей активно продвигают линию Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
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