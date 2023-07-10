В Китае создали цифровую телеведущую, разработанную на основе ИИ

18:45 2023-07-10

Официальное новостное агентство Компартии Китая People’s Daily разработало полноценную виртуальную молодую женщину, которая способна заменить тысячу телеведущих новостей. Новую звезду телевидения назвали Рен Сяорун.

По имеющейся информации, виртуальная телеведущая была создана на основе искусственного интеллекта. Представили новшество на китайской платформе Weibo.

Телеведущая была одета в черный блейзер и стояла на фоне городского вида.

Уточняется, что ИИ способна рассказывать некоторые заранее заготовленные для нее темы, которые касаются передовых технологий, снижения налогов.

Вместе с тем отмечается, что ответы телеведущей активно продвигают линию Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

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