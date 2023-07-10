В Китае создали цифровую телеведущую, разработанную на основе ИИ

По имеющейся информации, виртуальная телеведущая была создана на основе искусственного интеллекта. Представили новшество на китайской платформе Weibo.

Телеведущая была одета в черный блейзер и стояла на фоне городского вида.

Уточняется, что ИИ способна рассказывать некоторые заранее заготовленные для нее темы, которые касаются передовых технологий, снижения налогов.

Вместе с тем отмечается, что ответы телеведущей активно продвигают линию Центрального комитета Коммунистической партии Китая.