Не королевское дело: какой еды не было в рационе Елизаветы II

Она не только самый пожилой правитель из ныне живущих – в британской истории никто не правил страной дольше ее.

Возможно, причина долголетия Елизаветы II в ее особом рационе, который исключает некоторые любимые всеми нами продукты…

Диетологи много лет назад посоветовали королеве отказаться от крахмала, поэтому Елизавета II не ест макароны и картофель. Вместо этого она предпочитает куриное мясо и запеченную рыбу с салатом.

Из-за риска отравления к столу королевы не подают моллюсков, а все мясо должно быть хорошо прожаренным, так как бифштексы с кровью могут занести в организм инфекцию.