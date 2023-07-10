Не королевское дело: какой еды не было в рационе Елизаветы II

19:22 2023-07-10

Давайте посмотрим, каких продуктов никогда не будет на столе королевы Великобритании.

Она не только самый пожилой правитель из ныне живущих – в британской истории никто не правил страной дольше ее.

Возможно, причина долголетия Елизаветы II в ее особом рационе, который исключает некоторые любимые всеми нами продукты…

Диетологи много лет назад посоветовали королеве отказаться от крахмала, поэтому Елизавета II не ест макароны и картофель. Вместо этого она предпочитает куриное мясо и запеченную рыбу с салатом.

Из-за риска отравления к столу королевы не подают моллюсков, а все мясо должно быть хорошо прожаренным, так как бифштексы с кровью могут занести в организм инфекцию.

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    Елизавета II ест только те фрукты и овощи, которые фермеры выращивают на территории Букингемского дворца.

    По это причине в ее рацион не входят несезонные продукты, которые для долгого хранения обрабатывают пестицидами.

    Также у королевы особые требования к куриным яйцам. Они должны быть только с коричневой скорлупой. Яйца с белой скорлупой к королевскому столу не подают.

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