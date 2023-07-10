Не королевское дело: какой еды не было в рационе Елизаветы II

Она не только самый пожилой правитель из ныне живущих – в британской истории никто не правил страной дольше ее.
Возможно, причина долголетия Елизаветы II в ее особом рационе, который исключает некоторые любимые всеми нами продукты…
Диетологи много лет назад посоветовали королеве отказаться от крахмала, поэтому Елизавета II не ест макароны и картофель. Вместо этого она предпочитает куриное мясо и запеченную рыбу с салатом.
Из-за риска отравления к столу королевы не подают моллюсков, а все мясо должно быть хорошо прожаренным, так как бифштексы с кровью могут занести в организм инфекцию.
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