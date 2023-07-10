Дети мигрантов запугали население Твери и развлекаются, охотясь на подростков

Молодой человек, по имени Марк, обратился к россиянам с призывом о помощи, рассказывая, как мигрантские "шакалы" избивали его младшего брата.

Местные жители в шоке и полны негодования.

Свои слова юноша подкрепил видеороликом. В нем озлобленная молодежь гуляет в поисках "добычи" - местных подростков.

В ролике идет музыкальный видеоряд, сопровождающий кадры "охоты" и тренировок "бойцов" в спортклубах.

Группа подростков из числа мигрантов, именует себя "тверскими волками", туда входят в основном таджики и азербайджанцы.

Молодые люди контролируют не один район города и усиленно занимаются спортом.

Из-за чего разгорелся конфликт, сложно понять, правда у каждого своя. Показания расходятся. Нападавшие утверждают, что были оскорбления в их адрес со стороны детей.

Потерпевшие все подают под другим соусом. Якобы один из "волков" просто указал на одного из местных мальчиков пальцем, и после этого началась заварушка.

Мигранты требовали извинений от ребят, они отказывались, тогда их заставили стать на колени и стали избивать. Все снимали на камеру.

В кадре засветился и перцовый баллончик в руках таджикского парня. По словам матери избитого Миши, он до этого никогда не дрался. Да и вряд ли он мог бы выстоять против 8 нападавших.

Когда русских ребят "наказали", их конвоировали до дома, с целью запугать. Мать пострадавшего мальчика считает, что он не единственный, кто пострадал от побоев подростков-мигрантов.

На этом история не закончилась. Была новая встреча с "волками", через пару недель. Пострадавшие дети - Миша и Стас - никому не жаловались, держали все в себе.

Новая стычка случилась и вовсе без причин. Догонять мальчиков стали только потому, что они начали бежать.

Настигли возле дома, напали толпой, стали избивать, опять ставить на колени, били ногами в лицо. Старались ударить там, где не будет синяков.

Михаил, весь синий, боялся огласки, молчал о случившемся, даже в скорой помощи отказывался отвечать на вопросы. Тогда в дело вмешалась мать и пошла в полицию. Было заведено дело.

Потерпевшая и нападавшая стороны пришли на встречу. Был там и тренер "волков". Он осудил своих ребят за то, что слили все в сеть, но не за драку.

Признавать свою неправоту мигрантские дети не хотели.

И все же вынуждены были попросить прощения. На этом как бы все и закончилось. Однако мама Миши возмущена, она надеялась на заслуженное наказание для напавших на ее сына.

Мы обратно вернулись в девяностые? Многие скажут, что драка среди пацанов – это нормально, но ведь и умереть кто-то мог от неловкого падения!

Конец истории такой: агрессивную молодежь взяли на учет, пострадавший залечил раны и чувствует себя хорошо, полиция проводит дальнейшее разбирательство.