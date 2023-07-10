В гипермаркете Минска продают продукт с ценой 36500 руб. за 1 кг: что скрывается за таким ценником

Действительно, за такую цену покупатель в магазине может взять один килограмм натуральной пряности. Но только вряд ли кто-то будет это делать.

Приправы, как правило, берут в очень малых количествах, в пакетиках весом в несколько граммов. За ценником 36500 рублей скрывается приправа "Шафран натуральный".

Есть упаковки по 12 г стоимостью 4 руб. 38 коп. В составе пряности рыльца шафрана. Упаковка оснащена надписью: 100% натуральный продукт из Ирана.

Тут же написано, что этот иранский шафран является самой дорогой специей мира. Чтобы изготовить 1 кг продукта, собирают рыльца с 150 000 цветков.

Один грамм специи может закрасить 3000 л воды. Вкус шафрана весьма специфический - с горчинкой и медовыми нотками.

Подходит пряность для приготовления различных рыбных блюд, супов, ее добавляют в соусы, десерты, выпечку.

Однако покупатели должны быть бдительны.

Из-за такой дороговизны шафран часто подделывают, и за красивой упаковкой может скрываться не натуральная экзотическая пряность, а дешевый искусственный заменитель.