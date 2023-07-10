Чиновница из Египта переименовала улицы города в честь своих родственников

В Египте директора департамента благоустройства города Кафр-Шукур уволили после того, как она переименовала некоторые улицы в городе в честь своего мужа и нескольких родственников.

На чиновницу жаловались жители города. Действия женщины грубо нарушили закон, так как решение о названиях улиц принимает народный совет или специальный комитет.

Сама женщина утверждает, что ее оклеветали, а один из жителей города и вовсе хочет ей отомстить, поэтому и развел всю эту шумиху. В настоящее время улицам вернули их прежние названия.