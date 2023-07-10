Дачный эксперт рассказал о проблемах, которые возникают при мульчировании травой

Трава - самый удобный и доступный материал для мульчирования. Берется в этих целях и скошенная, и подсохшая трава. Использовать такую мульчу, конечно, можно, но есть некоторые нюансы.

Перед тем как уложить траву вокруг посадок, внимательно изучите полезную памятку от опытного дачника.

Не применяйте траву, которую обрабатывали гербицидами.

Не берите травяную мульчу с сорными растениями в цветущем виде. Иначе можно расплодить сорняки по всему дачному участку.

Огородные растения подвергаются большему риску заболевания фузариозом и мучнистой росой, если их укрывать мульчей из травы.

Также вы можете заразить огородные культуры вредителями, которые могут попасть на грядку вместе со свежескошенной травой.

Так, очень высок риск заражения трипсами, тлей, клещами, цикадками.

И все же травяную мульчу применять можно, если соблюдать определенные правила.

Пролейте траву перед использованием препаратом из сенной палочки, например, Алирином, Гамаиром, Фитоспорином. Можно употребить Триходермин, Атлант, Фунгилекс.

Также стоит помнить о том, что скошенная трава ведет к накоплению нитратов в плодах. Делайте мульчирующий слой из травы в начале вегетации, тогда от него будет польза.

Потом лучше применить какой-то другой материал.