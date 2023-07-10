Опытный цветовод рассказал, как получить самые красивые пионы: нужно правильно подкормить

Как только ушел снег, вносите минеральную подкормку. Подойдет любая, лучше комплексная. Но самый важный момент - этап вырастания новых веточек.

Едва побеги отрастут до 5 см, делаем подкормку комплексным удобрением. Она нужна для закладки почек и образования всасывающих корней.

Как поступаем с удобрением? Проделываем траншею вокруг куста на глубину в 10 см. В нее закладываем Нитрофоску, добавляем переработанный навоз, закрываем траншею слоем земли.

Вместо Нитрофоски подойдут Азофоска, Аммофоска, Нитроаммофоска.

Дальше ждем формирования бутонов. Здесь будет новая подкормка. Теперь берем жидкий коровий навоз, в него всыпаем суперфосфат - 40 г, а также любое удобрение с калием - 20 г.

Составом поливаем кустики под корень.

Следующий раз удобрять пионы будем в августе, готовим растения к фазе покоя. Выбираем любое удобрение с фосфором и калием

Пересаживать цветы или делить кусты надо в августе или сентябре.

Если у вам молодой пион возраста до двух лет, подкармливать его надо иначе. Первый раз удобряем по листьям из лейки жидким составом: на 10 л воды нужно взять 50 г мочевины.

Через 2 недели все повторяем, можно на этот раз добавить к раствору комплексное удобрение. Потом делаем внекорневую подкормку еще через 2 недели или позже.

В составе удобрения должен быть фосфор и калий.