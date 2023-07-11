Знающий дачник объяснил, насколько важен бор для огородных растений

Бор должен присутствовать в подкормках на всех этапах вегетативного развития растения. Больше всего овощи нуждаются в нем во время цветения и созревания плодов.

От этого микроэлемента прямиком зависит как качественная, так и количественная составляющие хорошего урожая. Плоды и ягоды будут вкуснее, если не испытывают дефицит бора.

Если у вам на даче песчаная, лесная или степная почва, бор тут просто необходим.

Проще всего подкармливать растения борной кислотой. Это доступный и удобный в использовании источник бора. Но важно четко соблюдать рекомендации по применению.

При "передозе" вред получат не только растения, но и хозяин участка. Идеально поливать огородные культуры борным раствором под самый корень.

В этом случае риск переборщить с дозой не так страшен, и он будет минимальным.

Готовим средство для подкормки так: на 10 л воды добавляем 100 мл глицерина, 5 г борной кислоты - это чайная ложка, туда же льем большую ложку уксуса столового 9% и 3 такие же ложки аммиака.

Можно кормить таким составом все растения. Лучше всего отклик получите от земляники, томатов, яблонь.

Если будем удобрять растения, растущие на скудной почве, используем такие дозировки: ведро на взрослое дерево, литр на плодовый куст, менее литра на куст земляники, около 500 мл на куст томата.

Если вы станете так удобрять растения каждый год, то постепенно нужно уменьшать дозировку вдвое.

Для того чтобы получить максимальный результат от подкормки бором, соблюдайте такие рекомендации. Пролейте растения водой перед подкормкой. Удобряйте только рано утром или ближе к ночи.

В теплице после внесения подкормки не оставляйте закрытой дверцу, иначе в такой духоте листья и побеги могут пострадать.

После удобрения бором снова пролейте землю водой. Орошая борным раствором по листьям, выбирайте мелкодисперсный режим распыления, чтобы на листовых пластинах не оставались капли.

Если растения завяли и ослабли, делаем две подкормки с промежутком в 2-3 дня. Раствор нужно дать в более слабой концентрации, разбавив его в два раза.

Постарайтесь подкармливать растения бором постоянно, не обходя ни одну из стадий вегетативного развития. Наиболее важен период цветения.