В хорватском Дубровнике ввели штраф за провоз по улицам чемодана на колесах

Городские власти города Дубровник в Хорватии ввели новое правило: возить за собой по мощеным брусчаткам старого города чемоданы на колесиках отныне запрещено.

Как уточняет Вокруг света, причина в том, что они создают лишний шум. Чтобы этого избежать, багаж надо носить в руках. Но, если запрет проигнорировать, можно заработать штраф в размере 265 евро.

К слову, Дубровник недавно был признан самым загруженным туристами городом Европы. В 2019-м году старинный хорватский город посетили полтора миллиона туристов, при том, что постоянно здесь проживает всего 41 тысяча человек.

В скорой перспективе в Дубровнике хотят запретить все виды туристического багажа. Начиная с ноября, туристам придется оставлять чемоданы в специально отведенном месте за пределами города.

Если гости Дубровника сами снимают жилье в пределах старого города, им придется отдельно заплатить курьеру за доставку багажа.