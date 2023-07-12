В ходе запрошенного заседания Совбеза, посвященного проблеме подрыва этих газопроводов, зампостпред США при ООН, Джеффри Делаурентис, обвинил Россию в лицемерии и попытках использовать Совет Безопасности для дезинформации. Он заявил, что Россия нарушает суверенитет соседней страны.

Полянский категорически отверг эти обвинения и подчеркнул, что Соединенные Штаты несут ответственность за атаки на газопроводы, а заседания Совета Безопасности необходимо проводить для расследования и противодействия агрессии России против Украины.