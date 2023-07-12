Квартира, которую предлагал популярный сервис бронирования жилья, оказалась матрасом в ванной

09:15 2023-07-12

Арендатор выложил фото матраса возле унитаза и умывальника в соцсети, и публикация стала вирусной, набрав более 6,9 миллиона просмотров.

Квартира, забронированная при помощи популярного сервиса Airbnb, оказалась матрасом, лежащим посреди ванной комнаты, сообщает Лента.ру со ссылкой на Dexerto.

То чувство, когда приезжаете в свою квартиру от Airbnb, и понимаете, что все пространство - просто большая ванная комната, куда хозяин поставил кровать, - написал в Twitter шокированный арендатор.

На изображении, которое он прикрепил, можно увидеть матрас возле унитаза и умывальника.

Публикация стала вирусной, набрала свыше 6,9 миллиона просмотров. Арендатор рассказал, что он не раз обращался в службу поддержки клиентов Airbnb, но никто из представителей сервиса не помог ему с решением этой проблемы.

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