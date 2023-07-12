Квартира, которую предлагал популярный сервис бронирования жилья, оказалась матрасом в ванной

Квартира, забронированная при помощи популярного сервиса Airbnb, оказалась матрасом, лежащим посреди ванной комнаты, сообщает Лента.ру со ссылкой на Dexerto.

То чувство, когда приезжаете в свою квартиру от Airbnb, и понимаете, что все пространство - просто большая ванная комната, куда хозяин поставил кровать, - написал в Twitter шокированный арендатор.

На изображении, которое он прикрепил, можно увидеть матрас возле унитаза и умывальника.

Публикация стала вирусной, набрала свыше 6,9 миллиона просмотров. Арендатор рассказал, что он не раз обращался в службу поддержки клиентов Airbnb, но никто из представителей сервиса не помог ему с решением этой проблемы.