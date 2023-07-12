Огородный эксперт назвал условия для выращивания крупного чеснока - головка будет размером с кулак

Рассказываем о полном цикле подкормок для озимого чеснока, которые надо сделать за сезон.

Первое внесение

Даем азотные удобрения при появлении первых молодых всходов, они активируют быстрый рост и образование зелени. Хороший вариант - аммиачная селитра.

Почва еще плохо прогрета, другие удобрения в ней не сработают. Вносить можно как в виде гранул россыпью, так и в форме жидкого удобрения, сделав специальный раствор.

Сухие гранулы распределяем о почве из расчета 40 г на метр квадратный. На сухую почву не рассыпаем, ее нужно сначала увлажнить, чтобы не опалить корни растений.

Раствор делается так: в 10 л воды растворяем 40 г селитры. Поливы выполняем под корень. Тут тоже нужно сухую землю сначала пролить чистой водой.

Вторая процедура

Пройдет 2 недели, и пора снова подкармливать озимый чеснок. Пригодится в этот раз сульфат магния. Даем его в момент образования нескольких листиков.

В это удобрение, кроме фосфора и азота входят также сера и магний. Магний помогает растению лучше усваивать фосфор, сера способствует хорошему поглощению азота.

Запомните, потребляя сульфат магния, растение усваивает в два раза больше азота, чем если бы мы дали ему обычное азотное удобрение.

Вносим сульфат магния по 40 г на метр квадратный. Опять-таки используем либо водный раствор, либо удобрение в сухом виде. В последнем случае гранулы заделываем в землю.

Для любителей органики предлагаем подкормить озимый чеснок куриным пометом, но его нужно обязательно разводить.

Настой делается так: на 10 л воды берется пол-литра помета, смесь держится в таком виде неделю, потом разбавляется. На одну часть настоя берем 20 частей воды. Поливы делаем корневые.

Заключительная подкормка

Она самая важная, делается через месяц после второго внесения удобрений. К этому времени у чеснока отрастают уже 8 листков.

Подкармливаем монокалийфосфатом. В нем есть фосфор и калий, которые нужны для отращивания мощных развитых корней и для формирования крупной головки.

В сухом виде вносим по 40 г на метр. Для приготовления раствора берем 40 г на 10 л. Почву предварительно увлажняем чистой водой.

Органика на замену: древесная зола. Лучше добавляйте ее в почву в жидком виде. Берем стакан золы, смешиваем со стаканом уксуса столового 9%, все это выливаем в ведро объемом на 10 л.

Доливаем туда воды. Поливаем наши растения. Хватает двух таких подкормок, чтобы оснастить растение всем набором необходимых элементов и подготовить к активному плодоношению.