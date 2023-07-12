Григорий Лепс заплатил немалую сумму человеку, который пострадал в драке с ним

Инцидент замяли буквально через несколько дней, напоминает СтарХит. Григорий Лепс заплатил пострадавшему немалую сумму, и оба мирно разошлись.

Певец при этом не сомневается, что его деньги счастья жителю Петербурга не принесут.

Не люблю хамов. Сам докопался, и получил по лицу. Сам вызвал полицию, сам снял побои, потребовал деньги. Это мужской поступок? Дрались мы в детстве? Да. Мирились? Мирились. Ему вообще должно быть стыдно. Ему нету и 35 лет, а он не смог побить 60-летнего человека. Позор! - спустя полгода исполнитель впервые прокомментировал этот инцидент.

И добавил, что очень сомневается в том, что полученные от него "деньги принесут ему пользу или счастье".

Издание напомнило, что во время того же питерского выступления Лепс бросил микрофон и резко ушел со сцены. Публику неприятно удивил этот поступок звезды. Григорий Лепс позже объяснил это тем, что он не мог петь.