Григорий Лепс заплатил немалую сумму человеку, который пострадал в драке с ним

Инцидент замяли буквально через несколько дней, напоминает СтарХит. Григорий Лепс заплатил пострадавшему немалую сумму, и оба мирно разошлись.
Певец при этом не сомневается, что его деньги счастья жителю Петербурга не принесут.
Не люблю хамов. Сам докопался, и получил по лицу. Сам вызвал полицию, сам снял побои, потребовал деньги. Это мужской поступок? Дрались мы в детстве? Да. Мирились? Мирились.
Ему вообще должно быть стыдно. Ему нету и 35 лет, а он не смог побить 60-летнего человека. Позор! - спустя полгода исполнитель впервые прокомментировал этот инцидент.
И добавил, что очень сомневается в том, что полученные от него "деньги принесут ему пользу или счастье".
Издание напомнило, что во время того же питерского выступления Лепс бросил микрофон и резко ушел со сцены. Публику неприятно удивил этот поступок звезды. Григорий Лепс позже объяснил это тем, что он не мог петь.
Не хотел оскорбить зрителей. Злился на себя, что не могу доставить удовольствие своим голосом, потому что тот отсутствовал. Меня лишь это больше всего беспокоит.
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