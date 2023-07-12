Ученые назвали максимальный градус температуры, при котором может существовать человек

Аномальная жара летом 2023 года фиксируется в разных регионах планеты. Только в первой декаде июля трижды был обновлен максимум средней температуры на планете: она достигла 17,23 градуса Цельсия.

В таких условиях человеческому организму адаптироваться к внешней среде все сложнее, где предел этих адаптационных возможностей?

В поисках ответов на этот вопрос британские ученые из Университета Рохэмптона провели ряд экспериментов. И выяснили, что организм функционирует нормально при температуре не выше 40 градусов Цельсия.

А когда градус повышался до 40–50 градусов Цельсия, все обменные процессы резко ускорялись. При повышенной влажности показатель вырастал еще на 13 процентов.

В итоге температуру в плюс 40 градусов Цельсия ученые назвали верхней границей термонейтральной зоны. Это период, когда человек в состоянии покоя тратит минимум энергии. При более высоких температурах жить будет сложнее и опаснее для здоровья.

Как показывает исследование, в некоторых странах (в частности, в районе Персидского залива и в Южной Азии) ситуация приближается к критической, так как в этих регионах растет не только градус, но и влажность.

Климатологи и ранее предупреждали, что через несколько десятков лет эти места станут непригодны для жизни. Момент «великого переселения народов» из-за жары еще больше приблизился.