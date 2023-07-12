В Жлобине мужчина привел случайную знакомую домой, а она украла все золотые украшения его жены

Житель Жлобина «расплатился» за ночные утехи с новой знакомой золотыми украшениями жены, сообщает КП со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

О краже в милицию сообщила пострадавшая, заявив об исчезновении из ее дома всех золотых и серебряных украшений общей стоимостью около 9000 белорусских рублей.

Как оказалось, в отсутствие женщины в ее доме побывала безработная 39-летняя жительница Жлобина. Муж хозяйки квартиры случайно познакомился с ней на улице и пригласил к себе домой.

Утром гостья ушла, не попрощавшись, и прихватила с собой ювелирные драгоценности жены кавалера. Жена обнаружила кражу через десять дней.

Как уточнили стражи порядка, воровку установили, а украшения изъяли. Расследуется уголовное дело о краже. Стало известно, что фигурантка ранее уже была судима за кражу.