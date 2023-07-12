Кормим клубнику правильно, чтобы вырастить много вкусных ягод

11:15 2023-07-12

Соблюдая стандартные правила ухода, можно вырастить неплохой урожай клубники. Но если вам хочется большего, тогда выбирайте правильные подкормки.

Рассказываем, чем удобрять клубничные кусты, чтобы ягод было море.

Но прежде напомним об основных условиях выращивания. Ягодник нужно обустроить там, где всегда много света и умеренно влажно. Почва подходит песчаная или суглинок.

Глинистая хорошего урожая не даст. Состав грунта очень влияет на вкусовые характеристики клубники. А чтобы состав был идеальный, вносим подходящие удобрения.

Для клубники важно присутствие в почве таких элементов, как азот, калий, фосфор, кальций, бор.

При нехватке фосфора ягоды будут мелкие, кислые и жесткие. Кроме того, такие плоды плохо хранятся.

Фосфор обычно добавляют осенью, потому что ему нужно дольше времени для равномерного рассредоточения в грунте. Но можно сделать это и весной.

Чтобы дать клубнике фосфор, который будет быстро усваиваться весной, делаем такую настойку. На 5 л кипятка берем 1 кг двойного суперфосфата. Когда остынет вносим пол-литра уксуса 9%.

Дальше даем раствору постоять сутки. Полученный настой разводим водой, доливая до объема в 10 л.

Чтобы полить кусты клубники, этот раствор будем разводить еще раз: на 10 л воды нужно взять литр настоя.

Подкормка, кстати, подойдет и смородине, малине, крыжовнику, жимолости, облепихе, черноплодной рябине.

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