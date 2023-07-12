Цукерберг в процессе подготовки к поединку с Маском провел тренировку с чемпионами UFC

Глава корпорации Meta Марк Цукерберг провел тренировку с чемпионами Абсолютного бойцовского чемпионата - австралийцем Александром Волкановски и новозеландцем Исраэлем Адесанья.

Для меня честь тренироваться с вами, ребята!, — написал Цукерберг в Instagram.

Его предполагаемый соперник Илон Маск ранее провел спарринг по джиу-джитсу. Как известно, бизнесмены договорились сойтись в бою в смешанных единоборствах. Но схватка миллиардеров до сих пор не была официально анонсирована.

Разногласия возникли после создания Цукербергом приложения, которое стало конкурентом соцсети Twitter. Threads был запущен 6 июля. Буквально за 5 дней количество пользователей этой сети достигло ста миллионов человек.

Приложение превысило рекорд ChatGPT, став самым быстрорастущим.