Спасатели нашли заблудившихся в лесу Могилевского района мать и дочь

Сообщение от жительницы Могилевского района о том, что она заблудилась в матерью в лесу возле деревни Лыково, поступило 11 июля в 14:43, сообщает СБ со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

54-летняя мать и 32-летняя дочь отправились за ягодами и потерялись. В их поисках были задействованы спасатели и сотрудники милиции.

Сельчанок работники МЧС обнаружили через несколько часов в лесном массиве в 600 метрах от деревни Боровка.

В МЧС напомнили: отправляясь в лес, нужно взять с собой мобильный телефон с заряженной батареей, запастись водой, едой, лекарствами, спичками, свистком. По возможности идти за грибами и ягодами лучше не в одиночку, а с друзьями или знакомыми.

Желательно также сообщить родственникам или знакомым предполагаемый маршрут и время возвращения.