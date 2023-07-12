Опытный огородник рассказал, как подкармливать золой, чтобы не погубить урожай

В древесной золе 75% кальция, 13% калия, 7% фосфора, много микроэлементов, включая цинк, серу, марганец.

Все это очень пригодится нашим растениям. Но применять золу надо осторожно, подходит она не для всех.

Польза золы

Отличная подкормка из золы выйдет для большинства овощей, которым по нраву нейтральные почвы (РН 7 и немного выше). Полюбят такую добавку огурцы, капуста, тыква, фасоль, горох.

Кому будет во вред

Не нужно вносить золу под растения, которые предпочитают кислые почвы. Не даем эту подкормку калине, айве, жимолости, незабудкам, азалии, голубике, бруснике, клюкве, гортензии, хвойным, папоротникам.

Как добавлять

Удобрять растения можно сухой золой или ее раствором. Сухую золу рассыпаем по почве, перемешиваем. Раствор делаем так: 10 л воды плюс стакан золы и столько же уксуса 9%.

Уксус добавляем, чтобы он помогал растениям усваивать кальций. Очень хорошо отзываются на такую подкормку помидоры. У них недостаток кальция ведет к появлению вершинной гнили.

Типичные ошибки

Нельзя вносить зольную подкормку с аммонийными удобрениями (аммофоска и другие подобные). Зола дает сильную щелочную реакцию.

Аммоний, попав в такую "компанию" лишится азота, который попросту улетучится. В итоге растения останутся без важнейшего питательного элемента.

Если вы покормили овощи золой, то давать им аммонийные удобрения рекомендуется минимум через 3 недели.

Золу не дают вместе с суперфосфатом и фосфоритной мукой. Если вы сделаете наоборот, фосфор преобразится в форму, которая будет недоступна для поглощения растениями.

Не стоит удобрять золой почву сразу после внесения в нее извести.

Не используйте древесную золу на щелочных землях во избежание защелачивания. В такой почве многие ценные питательные вещества будут плохо усваиваться растениями.

Для картошки

Есть мнение, что золу надо вносить в лунку при посадке картошки. Это ошибка. Делайте это в осеннюю перекопку или вообще за год до предполагаемой посадки.

Расчет - 100 г на метр квадратный. Если этим правилом пренебречь, сильная щелочная реакция создаст уютные условия для процветания парши на картошке.

Угольная зола

Огородники знают, что выращивать картофель надо на слабокислых почвах. Если же земля на даче щелочная, риск появления парши сильно возрастает.

В таком случае можно прибегнуть к золе, оставшейся после сгорания каменного или бурого угля. Такие отходы горения дают кислую реакцию, потому что в них присутствуют сульфаты.

Так называются соли кремниевых кислот. А кремний, между прочим, тоже полезен для растений.

Чтобы подкислить грунт или для предотвращения парши добавляем осенью при перекапывании огорода стакан угольной золы на квадрат земли.