В Новогрудке задержан эксгибиционист-рецидивист

Как сообщает "Гродненская правда" со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, 64-летняя жительница Новогрудка отдыхала на озере.

В некоторый момент она увидела мужчину, совершавшего руками непристойные движения ниже пояса.

Жительница города заявила об этом в милицию. Эксгибициониста установили и задержали. Как выяснилось, им оказался 42-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к ответственности за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело - по статье «Хулиганство». Мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы.