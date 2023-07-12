Подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что был завербован на Украине

Садовод со стажем объяснил, какую начинку положить в лунку при посадке помидоров

Когда настает пора высаживать помидоры в грунт, огородник решает, чем лучше подкормить растения, чтобы дать им максимальную пользу. Иногда вместо хороших плодов дачник от такой подкормки получает лишь богатую зелень.