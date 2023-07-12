Подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что был завербован на Украине

17:55 2023-07-12

Согласно источнику из силовых структур, подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара, Станислава Ржицкого, признался во время допроса, что был завербован на Украине.

Офицер был застрелен в спину во время пробежки, а подозреваемого, Сергея Денисенко, задержали в Туапсе.

Расследование дела было возложено на председателя Следственного комитета России, Александра Бастрыкина.