Выпавший из окна сын Михаила Ефремова отказывается от лечения

Актер Николай Ефремов, попавший в больницу после выпадения из окна своей квартиры на 3-м этаже, не хочет принимать необходимые препараты, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Как уточнил изданию его источник в медицинских кругах, сын Михаила Ефремова якобы относится к работникам больницы негативно, и заявляет, что не хочет лечиться. По данным источника, медики связывают пациента с синдромом отмены.

11-гоиюля Николаю Ефремову сделали операцию на сломанном локтевом отростке. Врачи уточнили, что после очередной операции Николай находится в удовлетворительном состоянии. Молодой человек самостоятельно дышит, ест, разговаривает. У него выявили пневмонию.

Николая Ефремова госпитализировали 30-го июня. У него выявили тяжелую сочетанную травму и провели срочную операцию. На фоне большой потери крови у артиста выявили также анемию.

После падения из окна Николаю Ефремову были проведены трепанация черепа и операция по сращению костей таза и бедер.